Treviso, buoni per l'acquisto di parrucche per le donne malate

TREVISO - Parrucche da regalare a donne oncologiche, alle prese con difficoltà economiche che, per effetto di terapie, hanno perso i capelli.



L’alopecia, infatti, non ha ripercussioni mediche, ma ha un forte impatto psicologico, specialmente per le donne. Vedersi senza capelli è un promemoria della propria condizione di malato e può minare l’autostima, oltre a essere un segnale evidente di malattia per le altre persone. Promotore di questa iniziativa benefica il Distretto Interact 2060 Triveneto, che raggruppa 12 club del Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige, con oltre 180 soci, dai 14 ai 18 anni, che lavorano tutti i giorni per migliorare la comunità dove vivono attraverso numerosi progetti di servizio.



La rappresentante distrettuale, Carolina Dezza, ha consegnato all’Ulss 2, otto buoni del progetto “Una gioia per capello”, per l'acquisto di parrucche che vanno ad aggiungersi a quelli consegnati nel giugno scorso. “Il progetto Una Gioia per Capello è stato un grande lavoro di squadra che ha riunito oltre 50 ragazzi provenienti da tutto il Triveneto – dichiara Carolina Dezza -. Sono orgogliosa del risultato che abbiamo ottenuto e del riscontro positivo che abbiamo avuto.



Speriamo che questo nostro gesto possa portare serenità e gioia a più persone possibili e che possa essere solo l’inizio di qualcosa di molto più grande.” Congiuntamente a quest’iniziativa Distretto Interact del Triveneto avvierà una campagna di sensibilizzazione sui social Interact 2060 dove verranno affrontati argomenti riguardanti l'autostima e l’impatto psicologico.