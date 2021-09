Treviso, autobus danneggia il tetto nel sottopasso troppo basso

TREVISO - È accaduto alle 8.55 circa. In via Sebastiano Venier a Treviso un autobus con una decina di passeggeri ha raschiato tutta la sua parte superiore attraversando il sottopasso nei pressi della chiesa.

La Polizia locale sul posto ha allertato i Vigili del Fuoco di Treviso per le verifiche del caso. Nessun ferito.

Si tratta di una corriera della Flixbus, la linea passeggeri con collegamenti in Italia e in Europa (in questo caso era la linea Reggio Calabria-Trieste): pesanti i disagi al traffico. La situazione si è poi normalizzata nel corso della mattinata.