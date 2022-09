A Treviso arriva la Run for Children

TREVISO - Il conto alla rovescia sta per partire: l’edizione 2022 della Run for Children è ormai dietro l’angolo. Nel weekend inizierà la distribuzione dei pacchi gara per l’atteso evento podistico trevigiano che venerdì 9 settembre rinnoverà l’impegno benefico di runners e camminatori a favore di “Giocare in corsia”.

L’appuntamento è alla Loggia dei Cavalieri, in pieno centro storico. Qui, per due giornate, sabato 3 e domenica 4 settembre, dalle 10 alle 20, sarà possibile ritirare il proprio pacco gara. Chi invece non fosse ancora iscritto, potrà approfittare del weekend per formalizzare l’adesione all’evento. L’appuntamento sarà ripetuto, sempre alla Loggia dei Cavalieri, nella giornata di mercoledì 7 settembre.

Nei giorni scorsi, Run for Children ha comunicato di aver superato la soglia dei 500 iscritti e di puntare ad un nuovo record di partecipazione, dopo che in quattro stagioni, dal 2017 al 2021, grazie all’evento, sono stati raccolti e donati in beneficenza oltre 60 mila euro. Run for Children è nata per sostenere l’attività dei volontari della LILT “Giocare in corsia”, dal 1994 impegnati a portare il gioco nei reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e Conegliano.

E il successo è stato crescente: 1.144 partecipanti nel 2017, 1.206 nel 2018, 1.606 nel 2019, 1.710 nel 2021, senza dimenticare l’intermezzo in bicicletta della Tour for Children, che nel 2020 sostituì simbolicamente la corsa podistica fermata dalla pandemia. L’obiettivo della Run for Children 2022? Sempre lo stesso: correre e donare, donare e correre. Sapendo che ad ogni iscritto corrisponderà un incremento dell’azione benefica. Tra i sostenitori, oltre ad un nutrito pool di sponsor, anche la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Treviso, che hanno dato il patrocinio ufficiale all’iniziativa. La Run for Children sarà come sempre aperta a tutti e si svilupperà per 7 chilometri lungo le vie e le piazze del centro storico di Treviso. La partenza e l’arrivo saranno sulle Mura, all’altezza del Bastione San Marco. Lo start avverrà alle 19.30. OT

Immagine: Prisma Photo/Enzo Silvestri