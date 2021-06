Treviso, all'Ippodromo la nuova arena per i concerti e spettacoli live

TREVISO - Nuova e inedita veste per l’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba che per l’estate diventa l’Arena della Marca per ospitare i concerti e spettacoli live di grandi artisti della musica e della comicità italiana.



Dall’8 luglio al 1 agosto l’ippodromo di Treviso ospiterà il nuovo festival estivo “Arena della Marca- Veneto Oltre 2021”, organizzato da Zenit srl e New Age Club, in collaborazione con i Comuni di Treviso e Villorba.



Ad inaugurare la stagione musicale nell’Arena della Marca, il prossimo 8 luglio, saranno i Subsonica, con il tour estivo che celebra i 25 anni della band simbolo del rock elettronico italiano. Sabato 10 luglio sarà la volta del grande Antonello Venditti, che presenterà lo spettacolo “Unplugged Special 2021”, live che ripercorrerà in una versione unplugged le più importanti canzoni del suo straordinario repertorio.



Terzo appuntamento sarà invece con Umberto Tozzi, venerdì 16 luglio, con lo spettacolo “Songs”, che per la prima volta lo vedrà interpretare tutti i suoi grandi successi in chiave acustica. Domenica 18 luglio di scena la magia delle colonne sonore più famose del cinema con Omaggio a Ennio Morricone dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal M° Diego Basso, con la partecipazione del flautista Andrea Griminelli.



Martedì 20 luglio arriva Massimo Ranieri con lo spettacolo “Sogno e son desto”, un intenso viaggio nella grande musica d’autore italiana e internazionale, fra canzoni e colpi di teatro.



Martedì 27 luglio Musicantibus e il Comune di Villorba ricorderanno Mario Del Monaco, indimenticabile tenore tra i più grandi di tutti i tempi, e Paolo Trevisi, regista e attore, con l’esibizione dei neo proclamati vincitori del 49° Concorso internazionale Toti Dal Monte: Giulia Mazzola (soprano), Matteo Guerzè (baritono) e Adolfo Corrado (basso), accompagnati al pianoforte dalle sapienti mani di Federico Brunello.



Altro grande nome atteso è Nek, anche lui protagonista di uno spettacolo acustico venerdì 30 luglio. A chiudere la rassegna domenica 1 agosto, il nuovo one man show di Andrea Pucci, comico fra i più amati d’Italia, che divertirà il pubblico con lo spettacolo antologico in “Il meglio di”.



“Gli eventi musicali estivi permetteranno di scoprire la nuova vocazione dell’Ippodromo di Sant’Artemio - le parole del vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi - L’Arena della Marca non solo contribuisce ad aumentare l’attrattività di Treviso e del suo territorio ma consegna alla città una vera e propria “Arena” per la musica e gli spettacoli dal vivo, finora fortemente limitati a causa della pandemia, per un progetto che intendiamo continuare a sostenere in stretta sinergia con il Comune di Villorba e che già quest’estate permetterà di portare sul palco artisti di altissimo livello”. Ogni concerto potrà ospitare al massimo circa 2.500 persone in base alle norme anti-Covid vigenti oggi.



Attese 25mila presenze totali e biglietti al momento già esauriti al 50%.



I biglietti per tutti gli spettacoli nell’Arena della Marca sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita autorizzati su www.arenadellamarca.it.