Treviso, al Parco degli Alberi Parlanti divertimento per tutta l'estate per i più piccoli con spettacoli e percorsi

TREVISO – Un’estate ricca di appuntamenti all’insegna del divertimento per i più piccoli e le famiglie al Parco degli Alberi Parlanti di villa Margherita, a Treviso. A partire da oggi domenica 8 maggio e fino all’autunno gli Alcuni proporranno ogni settimana appuntamenti divertenti e coinvolgenti per la rassegna “Un Posto all’Ombra” adatti anche ai più piccini, sotto i grandi alberi che circondano la cedraia.



Si comincia con 4 allestimenti teatrali la domenica pomeriggio con La fiaba di Celeste ( 8 maggio); La figlia di Robin Hood ( 15 maggio); Pinocchio, un naso per scoprire il mondo ( 22 maggio) e Il pirata Edward benda nera ( 29 maggio). Finita la scuola, da metà giugno si aggiungeranno anche i tradizionali appuntamenti del mercoledì pomeriggio. Il tutto si svolgerà nella grande Arena Alcuni che può ospitare in sicurezza 200 spettatori. È consigliata la prenotazione del posto a sedere (a questo link: https://cutt.ly/uGnpiId).



Al Parco sono attivi anche i 4 percorsi educativi, 2 all’esterno e 2 all’interno della cedraia, dedicati ai bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, alla scoperta della scienza, dei cartoni animati e degli esperimenti di Leonardo da Vinci.



“Sono mesi che da molte parti ci sentiamo ripetere la frase: “Allora, siete proprio pronti per ripartire?”, e poi qualcuno che chiede: “Come sta andando?”. Noi, stanchi di alzarci ogni mattina chiedendoci se ci sarà il sole, pioverà o magari cadrà la neve, abbiamo deciso di ripartire con tutte le cautele necessarie, ma di ripartire”, le parole di Sergio Manfio, fondatore e direttore artistico de Gli Alcuni. “Abbiamo allestito uno spazio all’aperto al Parco degli Alberi Parlanti sotto il maestoso cedro che ci regalerà tutta la sua ombra durante una lunga estate di spettacoli. E come dice un vecchio adagio di un capo pellerossa: “A cosa serve aver cresciuto un grande cedro se poi le sedie restano vuote?” Noi vi aspettiamo”. Per tutti gli appuntamenti www. alcuni.it