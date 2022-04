Treviso, via ai lavori per la nuova rotonda via Zanella-Brigata Marche

TREVISO - Partono i lavori per la nuova rotatoria di via Zanalla a Selvana. L’opera, che sostituirà l’attuale semaforo, è attesa da anni dai residenti e dovrebbe risolvere il traffico di Selvana andando ad eliminare alcune criticità relative alla velocità dei veicoli all’intersezione tra viale Brigata Marche e via Zanella.



Per residenti e automobilisti saranno sei mesi di passione. Vista la strada altamente frequentata da chi deve uscire dalla città o per chi arriva da Carbonera verso Treviso, le modifiche alla viabilità e deviazioni per consentire i lavori si articoleranno in più fasi, in particolare verso via Piave e via Rota quando il tratto di via Zanella sarà chiuso al traffico per la realizzazione dell'opera viaria. Durante il cantiere è prevista anche la realizzazione, da parte di Ats, dei sottoservizi da collegare al depuratore per aumentare la copertura della rete fognaria.

“Ci saranno alcuni disagi, ne siamo consapevoli - ha detto il sindaco Mario Conte - ma l’opera è fondamentale per alleggerire e rendere più scorrevole il traffico”.