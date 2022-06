Treviso, addio all'ex maresciallo Francesco Dibiase

TREVISO - Il quartiere di Santa Maria del Rovere in lutto per la scomparsa di Francesco Dibiase, ex maresciallo di pubblica sicurezza, mancato venerdì scorso all’ospedale di Vittorio Veneto all’età di 99 anni. Originario di Cerignola, in Puglia, era stato maresciallo della Questura a Genova, Milano e Venezia. Negli anni Ottanta aveva ricevuto anche l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. In tanto lo ricordano come un uomo gentile e generoso.



Francesco Dibiase lascia la figlia Chiara, i nipoti, i cugini, Mariagrazia con Luca, uniti ai parenti ed amici tutti. La famiglia ringrazia in modo particolare Lina, Maria e Lucia per l’amorevole assistenza e chiede non fuori ma opere di bene. I funerali si svolgeranno domani, martedì 21 giugno, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere a Treviso.