Treviso, addio al prof Gian Bruno Nesi, storico insegnante del Duca

TREVISO - La scuola trevigiana in lutto per la scomparsa di Gian Bruno Nesi, storico professore del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. Nesi è mancato martedì scorso all’istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dove era ospite d qualche mese, all’età di 84 anni.



Classi 1938, residente a Treviso, si era laureato all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, poi ha iniziato la sua carriera di insegnate. Prima in diverse scuole medie della provincia e poi docente all’istituto superiore magistrale Duca degli Abruzzi, dove è stato insegnante di ruolo di storia dell’arte per circa trent’anni.



Gian Bruno Nesi, vedovo dal 2006, lascia i nipoti, la zia Nadalita, le cugine Franca, Paola, Patrizia e Francesca, i parenti, gli amici e tutti quelli che gli hanno voluto bene. I funerali si svolgeranno, oggi, 12 agosto, alle 16, nella chiesa di San Martino Urbano di Treviso. La famiglia ha chiesto non fiori ma opere di bene.