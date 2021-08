A Treviso 750 studenti frequenteranno i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie

TREVISO - Per il prossimo anno accademico a Treviso arriveranno oltre settecento studenti per frequentare i sei corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie. Un numero di studenti che non ha precedenti. Gli attuali iscritti sono 601, frequentanti i corsi di Assistenti sanitarie, infermieri, igienisti dentali, audioprotesisti, tecnici di radiologia e ostetriche.



A questi vanno aggiunti i corsi, attivi presso l’IRCS “Nostra Famiglia” di Conegliano, per Fisioterapisti (CLF) e per Terapisti Occupazionali (CLTO).



Quest’anno grazie al potenziamento deliberato dalla regione Veneto sono previste 750 iscrizioni e, nell’arco di tre anni, i sei corsi di laurea coinvolgeranno 1.075 studenti. L’aumento del numero di studenti richiederà anche un adeguamento della sede formativa.



A questo proposito l’Ulss 2 sta valutando la potenzialità di una nuova sede, già a partire dal prossimo anno accademico, che consenta di ampliare il numero delle aule informatiche, di simulazione e dei laboratori. È inoltre previsto anche l’incremento del personale docente con tutor didattici che accompagneranno e sosterranno gli studenti nel loro percorso formativo e nel tirocinio professionalizzante, che si svolge negli ospedali aziendali.



Intanto, tra una settimana, scadono le iscrizioni per il nuovo anno accademico con esame di ammissione previsto per il 14 settembre a Padova. La domanda di iscrizione si presenta online, nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università degli Studi di Padova.