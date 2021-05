Treviso, il 5 giugno in piazza Duomo arriva il camper per le vaccinazioni

TREVISO - Sabato prossimo, 5 giugno, in piazza Duomo a Treviso, vaccinazione anti-Covid in camper per i trevigiani dai sessant’anni in sù che ancora non hanno ricevuto la prima dose.



A bordo del camper ci saranno un medico e un infermiere dell’Ulss2 pronti a vaccinare seduta stante, con il siero monodose Johnson & Johnson, gli over60 che si presenteranno in piazza. Per questa modalità non è prevista la prenotazione, basta presentarsi, registrarsi e attendere il proprio turno.



In Provincia di Treviso sono circa 50mila su 270mila gli ultrasessantenni residenti nel trevigiano che ancora non si sono vaccinati.



A Treviso il camper dell’Ulss2 farà tappa in piazza Duomo sabato 5 giugno dalle 7 alle 13. In questa fascia oraria nell’intera piazza sarà istituito il divieto di sosta. L’accesso all’area sarà disciplinata mediante personale di Protezione Civile presente sul posto.



Il camper per i vaccini nel fine settimana del 5 e 6 giugno farà tappa anche nelle piazze di Oderzo, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto.