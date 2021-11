Treviso, 212 nuovi positivi. L'Ulss2 raccomanda la terza dose per over60

TREVISO - In provincia di Treviso aumenta il numero dei contagi da Covid. Oggi sono stati registrati 212 nuovi positivi.



Per questo l’Ulss2 raccomanda a tutti l’importanza della vaccinazione e della terza dose per over60 e persone fragili, per evitare di essere colpiti in modo grave dalla malattia e aver bisogno delle cure ospedaliere.



“Con la doppia dose di vaccino il tasso di ospedalizzazione ogni 10mila vaccinati è pari a 0,33, mentre per i non vaccinati il tasso sale a 2,8 ogni 10mila persone”, sottolinea l’Ulss2.

Ad oggi sono 1.287.093 le dosi di vaccino anti Covid somministrate.

Per le persone dai 12 anni ai 25 anni e per tutti gli over 60, mai vaccinati prima, l’accesso ai centri vaccinali è libero, mentre per le persone dai 26 ai 60 anni, mai vaccinate prima, possono prenotare utilizzando la piattaforma https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2 o chiamando lo 0422 -210701 (digitare 1). Chi invece ha già ultimato il primo ciclo vaccinale da più di sei mesi e ha dai 60anni in su potrà fare la dose booster. Lo stesso vale per le persone fragili che potranno prenotare on-line oppure chiamando il call center al numero 0422 210701.



Allo stesso tempo prosegue nella Marca la campagna per la vaccinazione contro l’influenza, fortemente raccomandata per gli ultrasessantenni, le categorie a rischio e per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni d’età. Queste persone possono accedervi gratuitamente, recandosi dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.



Gli under 60 che non fanno parte di categorie a rischio e i lavoratori dei servizi essenziali possono, invece, effettuare la vaccinazione nei Vax Point dell’Ulss 2, previa prenotazione sul portale https://www.aulss2.veneto.it/prenota-la-vaccinazione-antinfluenzale.



Il costo della vaccinazione, per le categorie per le quali non è prevista la gratuità, è di 10 euro. Il vaccino antinfluenzale è disponibile, a pagamento, anche presso le farmacie aderenti alla campagna.