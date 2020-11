A Treviso 12 nuove attività rialzano la serranda dei locali sfitti

TREVISO - Abiti da sposa di produzione made in Veneto, uno store di accessori e complementi d’arredo per la casa, una libreria dedicata i più piccoli con laboratori e attività, un’agenzia di servizi digitali e anche un laboratorio di prodotti da forno della tradizione e servizi di assistenza sanitaria. Sono questi alcune delle nuove attività che stanno aprendo in questi giorni a Treviso.



Sono 12 gli imprenditori coraggiosi che il comune di Treviso ha selezionato per il finanziamento previsto dal bando “Rilancio 2020” volto a sostenere l’avvio di nuove attività produttive nei locali sfitti da almeno tre mesi della città.



Sono stati stanziati 114mila euro a fondo perduto per la riqualificazione degli immobili sfitti e il rilancio del commercio nel centro storico e nei quartieri attraverso un programma che permetterà alle imprese insediatesi di usufruire di vari benefit fra i quali la possibilità di partecipare alle iniziative di informazione, formazione e assistenza, consulenza fiscale agevolata con le associazioni Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e Coldiretti, incontri di consulenza formativa per l’avvio dell’attività oltre ad uno sconto del 30% per attività di consulenza strategica nei primi 6 mesi e la possibilità di partecipare gratuitamente a seminari.



E’ il secondo anno che l’amministrazione promuove questo bando. Lo scorso anno sono state selezionate 7 attività, ad oggi attive. Quest’anno a fronte delle 30 richieste ne sono state selezionate ben 12. Alcune delle attività sono già partite, come l’Atelier di moda 4Giveness Atelier di Flavia Petruccolo Toffolo in via del Municipio, altre saranno aperte entro Natale.



“Grazie a queste nuove aperture viene dato un forte segnale di speranza e positività”, ha detto il vicesindaco Andrea De Checchi. “Attraverso il bando “Rilancio Treviso 2020” abbiamo voluto rinnovare l’idea di commercio legata alla qualità e ai servizi. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, caratterizzato da chiusure, è importante vedere anche serrande che si alzano”. Proprio per continuare a supportare il tessuto imprenditoriale del territorio il Comune ha deciso di rinnovare il bando, rendendolo continuativo. “In due anni abbiamo contribuito ad aprire 20 nuove attività - chiude De Checchi - L’obiettivo è di arrivare a 50 entro fine mandato”.



Queste le 12 attività finanziate: Modesto Diego 1968, via Sant’Antonino 291 (ex panificio Breda)laboratorio di prodotti da forno della tradizione veneta; Creazioni Maria Pia, via S. Vito 13, confeziona abiti da sposa e da cerimonia sartoriali su misura; Tpt Aps, viale IV Novembre 78, agenzia di marketing e comunicazione, organizzazione di eventi, comunicazione digitale, co-working e graphic design. Casagrande Elisabetta, via Frà Giocondo 7, servizi di assistenza sanitaria, assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare. Nina Srl, via del Municipio n 12 4GIVENESS Atelier Atelier di moda e commercio al dettaglio di abbigliamento di alta qualità; Milione Hilary 1988, via Piave, libreria per bambini “La tana di Bubu” con laboratori creativi; Antichità Zanon, Galleria della Dogana 13 quartiere latino, vendita mobili e quadri di antiquariato; Fotografia Volpin Roberto, via Ortazzo, fotografo professionale e vendita oggetti realizzati ad acquarello rilegati a mano Ngt Nord Eest Srls, via Riccati 72, start up – attività con portale online con creazione filiera di produttori veneti. Family Concept Store, via Battisti 33 di Giorgia Busatto, oggetti casa, arredo, prodotti tessili di brand selezionati; Centro dell’udito Srl, via Manzoni 38 di Carmine Portoghese e Treviso Casa Snc, agenzia immobiliare di via Fra Giocondo 45 di Enrico Crapacotta.