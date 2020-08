Il trevigiano Sebastiano Perin firma per la Cestistica Torrenovese

TORRENOVA – Sebastiano Perin, classe 1996 originario di Conegliano, ha deciso di proseguire la sua carriera cestistica in quel di Torrenova, dove disputerà ancora una volta il campionato di Serie B.



Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso, all’età di diciassette anni Sebastiano decide di trasferirsi alla Vigor Conegliano, società con la quale prende parte alla Divisione Nazionale C (l’attuale Serie C Silver) e, qualche anno più tardi, raggiunge la finale nazionale under 19 Élite.



Nel 2016 approda in Toscana, dove esordisce in Serie B con la maglia dell’Etrusca San Miniato. Le notevoli capacità dimostrate, malgrado la giovane età, gli valgono la conferma per la stagione successiva, che termina però ad Empoli.



Mantenendo medie di quasi sette punti e tre rimbalzi ad allacciata di scarpe si garantisce nuovamente il posto per l’anno seguente, nel quale migliora ulteriormente le statistiche personali (8 punti a partita ed un “season high” di 18). Nel corso della sua terza annata all’Use Computer Gross condivide lo spogliatoio con un altro trevigiano: Enrico Vanin, promettente classe 2000 formatosi cestisticamente nel settore giovanile della De’ Longhi.



Queste le dichiarazioni del coach Giuseppe Condello riportate nel comunicato stampa con il quale Torrenova ha annunciato l’acquisto del giovane trevigiano: «Seba è un ragazzo esperto, nonostante la giovane età, di questi campionati. Fa dell’intensità la sua forza ed ha tanta voglia di crescere. È un mastino, non molla mai ed è pronto sempre a sbucciarsi le ginocchia per aiutare la squadra. È un acquisto oculato, in funzione della squadra che stiamo costruendo, mirato a fare un campionato che abbia come primo obiettivo una salvezza tranquilla».

