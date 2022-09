Trevigiano muore per un infarto durante un escursione a San Martino di Castrozza

SAN MARTINO DI CASTROZZA – Dramma in montagna per una comitiva di escursionisti di circa 50 persone: uno dei partecipanti all’uscita, un 65ennne residente nella Marca, ha accusato un malore ed è quindi spirato, per un attacco cardiaco. I soccorsi sono stati immediatamente allertati ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



Il fatto è accaduto sul sentiero che porta al rifugio Rosetta, sulle pale di San Martino. L’allerta è giunta alla Centrale di Trentino Emergenza verso le 14.30 di questo pomeriggio, e i soccorsi sono giunti rapidamente ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo, quindi, è stato elitrasportato a valle fino a San Martino mentre la comitiva ha fatto ritorno autonomamente.