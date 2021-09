Trevigiani al via al Giro del Friuli

TREVISO - C’è grande trepidazione da parte degli atleti under 23 dell’ U.C. Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000 per il 57° Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia in programma da venerdì 3 al domenica 5 Settembre 2021, organizzato a cura della ASD Libertas Ceresetto. Ecco di seguito le tre tappe in programma:



Venerdì 3 Settembre: 1° tappa : Rive d’Arcano (Ud) – Tarvisio (Ud) - km 151,4

Sabato 4 Settembre: 2° tappa: Casarsa della Delizia (PN) – Piancavallo (PN) – km 142

Domenica 5 Settembre: 3° tappa: Mortegliano (UD) – Pordenone – km 157



Alla partenza del Giro del Friuli saranno presenti Francesco Busatto, Daniel Casol, Luca Colnaghi, Francesco Furlan e Cristofer Pellegrini. Luca Colnaghi, appena rientrato dal ritiro con la nazionale a Sestriere, alla viglia della partenza commenta: “ Per il momento non ho aspettative per questo Giro del Friuli: sarò presente al via solo per completare la mia preparazione e la mia condizione in vista dei Campionati Europei e dei Mondiali. La mia condizione è buona, nonostante i problemi e le contusioni che ho subito al Tour de l’Avenir; qui a Sestriere ho recuperato bene con la Nazionale nella prima parte del ritiro. Devo dire che abbiamo lavorato bene insieme, dunque ora andrò al Giro del Friuli per definire e rifinire la preparazione svolta fino ad ora.



Francesco Busatto, primo anno da under 23 e Maglia Bianca all’ultimo Giro d’Italia Enel, commenta: “ La mia condizione in vista del Giro del Friuli non è male. Dieci giorni fa alla gara di Montevarchi ho avuto una giornata negativa e cattive sensazioni, però ultimamente ho ritrovato una buona gamba, e questo sicuramente è positivo in vista del Giro del Friuli, dove penso di avere buone possibilità di mettermi in mostra: in ogni caso farò del mio meglio.”