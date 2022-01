Trevigiana scivola sul ghiaccio e si fa male alla caviglia

BELLUNO - Alle 12.30 circa il Soccorso alpino della Val di Zoldo è stato allertato per un infortunio sotto l'abitato di Zoppè di Cadore. Mentre stava camminando lungo una strada sterrata a tratti ghiacciata, una 64enne di Treviso aveva infatti messo male un piede, riportando un probabile trauma alla caviglia che le impediva di proseguire.



Dopo che un primo soccorritore era arrivato da lei per sincerarsi delle sue condizioni, una squadra ha raggiunto la donna, le ha immobilizzato il piede e la ha caricata in barella, per trasportarla 500 metri fino alla strada, da dove i compagni l'hanno accompagnata autonomamente al pronto soccorso.

