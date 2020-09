Trentino, turista tedesco cade per cento metri lungo un pendio e muore

TRENTINO ALTO ADIGE - Un escursionista di nazionalità tedesca del 1948 ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi nel gruppo del Latemar.



L’uomo aveva percorso il sentiero numero 17 fino al Pulpito di cima Pope e stava proseguendo il cammino verso la cima insieme al figlio quando, dopo aver perso la traccia del sentiero, è ruzzolato per oltre cento metri lungo un ripido pendio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 11.30 dal compagno di escursione.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe sanitaria. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.



Nel frattempo, l’elicottero è sceso a valle ed ha recuperato a bordo due operatori della Stazione Centro Fassa per portarli in quota ed assistere il figlio. Una volta ottenuto il nullaosta da parte delle autorità, la salma è stata ricomposta ed elitrasportata a Pozza di Fassa. In una seconda rotazione l’elicottero è tornato in quota per riportare a valle anche il figlio e i due soccorritori che erano rimasti con lui.