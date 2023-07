Trentenne cade e si ferisce mentre taglia una pianta sul sentiero del Monte Amarianute

UDINE - Intervento di soccorso alpino domenica mattina tra le 10.30 e le 12.30 sul Monte Amarianute a quota 900metri tra il cosiddetto Belvedere e la Cima. È qui che un trentenne del tolmezzino impegnato assieme ad altri volontari in lavori di manutenzione del sentiero ha subito un infortunio mentre tagliava una pianta.



L'uomo è stato sbalzato da un ramo su cui stava lavorando impattando a terra con un ginocchio non riuscendo più dopo a distenderlo per camminare. È stato chiamato il Nue11e la Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la.Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. Quest'ultimo ha sbarcato sul posto l'equipe tecnico medica che ha valutato il ferito e poco dopo lo ha verricellato a bordo consegnandolo in elibase all'ambulanza che lo ha condotto all'ospedale di Tolmezzo. Fortunatamente non ha subito fratture, anche se la contusione è stata molto forte, ma gli sono stati apposti alcuni punti di sutura sulla ferita.



Un secondo intervento, invece, da parte della stazione di Udine tar le 12.30 e le 15, che ha soccorso una donna di Caorle del 1961 a Malga Cuar, sotto il Monte Cuar. La donna si è procurata una probabile frattura al polso e un trauma toracico con una caduta.



A raggiungerla sono stati i soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino assieme alla.Guardia di Finanza - cinque soccorritori - saliti lungo la pista forestale con il furgone in una cinquantina di minuti. Assieme a loro anche un medico che ha provveduto a proteggere l'arto delle donna con una ferula depressione sostituendo il bendaggio avventizio che nel frattempo aveva apposto per tener bloccato l'arto con l'aiuto dei compagni di escursione. La signora è stata poi caricata sul furgone e consegnata all'ambulanza ad Avasinis.