Treno guasto sulla linea ferroviaria, disagi alla circolazione

TRIESTE - Disagi alla circolazione ferroviaria si stanno registrando in queste ore sulla linea Venezia-Trieste, a causa di un guasto riportato da un treno merci in transito al Bivio d'Aurisina. Al momento, informa Rfi, alcuni convogli hanno subito ritardi e cancellazioni. Sono stati attivati otto bus sostitutivi nella tratta Monfalcone-Trieste. Il treno merci dell'impresa ferroviaria Inrail, fermo in linea, era diretto a Villa Opicina con partenza da Monfalcone.