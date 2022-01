Trenitalia: 25 treni e 400milioni di investimenti, contratto con Friuli Venezia Giulia

TRIESTE - Circa 400 milioni di euro di investimenti, 25 nuovi treni e rinnovo della flotta regionale entro il 2025, con consegna del primo convoglio nel 2023.



Sono i punti principiali del nuovo Contratto di servizio 2022-2031, sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia e presentato, oggi a Trieste, tra gli altri, dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, e l'ad e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi.

Nell'ambito del contratto, del valore complessivo di 1,19 mld, saranno investiti circa 400 mln per migliorare l'offerta di servizi ai pendolari: 270,4 mln (137 mln di euro da parte di Trenitalia, 133,4 mln da parte della Regione) riguarderanno l'acquisto di 25 convogli made in Italy: 14 Rock e 11 Blues ibridi.



Inoltre, 15 mln saranno impiegati per il revamping della flotta esistente; 41 mln per nuovi impianti (costruzione di nuova officina a Trieste), 15 mln per sviluppi informatici e nuove tecnologie.

"Il lavoro fatto nell'ultimo anno per chiudere il contratto - ha osservato Corradi - darà risultati importanti. Il fatto che la durata del contratto sia di 10 anni ci consente di lavorare bene, con un lavoro programmato. Sono importanti i 270 milioni per i treni nuovi, ma non basta: si è studiato un servizio con la Regione che vada incontro alle esigenze dei pendolari. I dati relativi alle performance sono in miglioramento, anche in merito anche alla puntualità".



"Fare un contratto decennale - ha spiegato Fedriga - non è casuale, se non diamo certezza a Trenitalia e al servizio regionale, abbiamo meno capacità programmatoria e di sviluppo del territorio. E' una scelta consapevole che vuole favorire la mobilità su ferro".