Treni, settimana di disagi in vista

VENEZIA - Disagi in vista per i pendolari dei treni in regione. Infatti da oggi, lunedì 15 maggio, a domenica 21 previsti interventi di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura nella stazione di Venezia Santa Lucia. Per questo, i treni subiranno soppressioni, modifiche di orario, limitazioni di percorso. Tutti i convogli regionali diretti a Venezia Santa Lucia si fermeranno a Mestre, fatta eccezione dei regionali Veloci, da e per Verona e da e per Bologna, che saranno garantiti. Le stazioni di Mestre e Santa Lucia saranno collegate da 5 treni l'ora, 3 dei quali dedicati che faranno la spola per l'intera giornata. Maggiori informazioni sul sito di RFI.