In tremila di corsa per la Litte Run

VITTORIO VENETO – Per sei minuti ininterrotti podisti e camminatori, di tutte le età ma tutti col sorriso, sono passati sotto la linea di partenza: è iniziata così la mattina di Santo Stefano la grande festa dell’ottava edizione della Little Run per il Piccolo Rifugio a Vittorio Veneto, organizzata da Scuola di Maratona Vittorio Veneto con il supporto del Marco Polo Sporting Center.

Si stimano circa tremila persone al via della Little Run, tra il percorso da 6 km abbondanti in città e quello da 15 km fino a Sant’Augusta e borgo Pradal, da chi ha svolto un buon allenamento a chi si è goduto la passeggiata con gli amici o col cane; per tutti, chiacchiere e scambi di auguri all’arrivo.

Più d’una decina le associazioni sportive presenti: dai sodalizi di Vittorio Veneto che da settimane promuovono la Little Run ai gruppi di marciatori del circuito Trevisando. Al servizi di chi ha corso o camminato la Little Run, oltre 50 volontari, dalle adolescenti ai pensionati, oltre a chi ha collaborato nelle settimane precedenti per l’organizzazione.



“State sempre vicini al Piccolo Rifugio”, ha esortato il sindaco di Vittorio Veneto Mirella Balliana al momento del via, e tantissimi giovedì hanno incarnato questa vicinanza. “Oggi si è percepito davvero spirito di comunità”, ha commentato Alessandro Padovan, ideatore della Little Run con Deborah De Nardi. Piu’ forte di tutto lo si sentiva al Piccolo Rifugio, dove la Little Run ha fatto tappa per il ristoro animato dai claun di Vip Treviso.

“Siamo orgogliosi di contribuire a organizzare questa occasione solidale così tanto partecipata”, aggiunge il presidente di Scuola di Maratona Vittorio Veneto Vittorio Buriola.

Il 100% delle offerte raccolte dalla Little Run servirà a regalare occasioni di serenità e salute a uomini e donne con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto attraverso laboratorio di teatro, terapie contro il dolore fisico, vacanze con i volontari dell’associazione Lucia Schiavinato, attività fisica su misura dei bisogni, nuovo arredamento per il Piccolo Rifugio, laboratorio musicale.

Nei prossimi giorni su www.piccolorifugio.it e sulle pagine Instagram e Facebook della Little Run la comunicazione del totale esatto raccolto dalla Little Run 2024. Sui social de La Tenda Tv il video con i momenti più belli della Little Run.

In arrivo anche il reportage della fotografa e amica della Little Run Federica Zoldan.

Chi non ha potuto partecipare ma vuole essere parte di questo progetto comunitario di solidarietà può contribuire con un bonifico sul conto della Fondazione Piccolo Rifugio Iban IT 75D 08904 62190 00700 000 4500 , indicando nella causale “Little Run” seguito da un proprio recapito email o postale e dal codice fiscale.