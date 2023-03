Tredici anni ai Falcons Pallacanestro Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Falcons per sempre. Tommaso Della Libera e Jacopo Da Re, classe 2004, hanno giocato per 13 anni nelle giovanili dei Falcons Pallacanestro Vittorio Veneto, passando dal minibasket fino agli Under 19.

Venerdì 17 al Palazzetto dello Sport di Vittorio Veneto è stata la loro ultima partita in casa come atleti del settore giovanile: la società li ha premiati donando loro due maglie vintage del Vittorio Veneto incorniciate. A consegnarle, Giorgio Zambon, vittoriese, cestista professionista in A2 e poi a lungo con la maglia del Vittorio Veneto, oggi genitore di un giocatore dell'Under 19.

E con Da Re e Della Libera, la “Senior Night” di venerdì 17 ha reso omaggio all'intera squadra Under 19, capitanata da Luca Da Ros e allenata da Giacomo Tonon. Tutto esaurito sugli spalti: tra gli spettatori ad applaudirli tantissimi degli atleti e delle atlete del settore giovanile.

Per tutti anche la soddisfazione della vittoria, un 57-55 dei Falcons contro Godega, risolto negli ultimi secondi di partita.