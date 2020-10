Tre società su dieci non hanno la palestra, slittano i campionati di pallavolo

TREVISO - Slitta l'inizio dei campionati dilettantistici regionali.



Visto l'aggravarsi della situazione pandemica e recepito l'intento del DPCM del Presidente del Consiglio del 24/10/20 volto a limitare quanto più possibile i contatti tra soggetti estranei, il Comitato Regionale FIPAV Veneto, di comune accordo con la consulta dei Presidenti Territoriali, comunica che tutte le gare dei Campionati Regionali e Territoriali di ogni serie e categoria saranno sospesi fino al prossimo 29 novembre compreso.



In totale ottemperanza dei protocolli federali emanati, sono possibili gli allenamenti per tutte le squadre iscritte a campionati di interesse nazionale (serie C, under 13, 15, 17, 19) come da nota federale del 26 ottobre u.s. e come da articolo 1 del DPCM del 24 ottobre (per la serie A e B la competenza è nazionale e proseguirà nelle attività secondo proprio calendario).



«In tema di palestre si segnala come il 30% delle società del territorio Tre.Uno si trovano nell'impossibilità di allenarsi e di giocare in quanto le amministrazioni comunali non stanno concedendo gli impianti di gioco nonostante la nota federale nazionale e la FAQ (domanda/risposta) del Ministero dello Sport che chiarisce esplicitamente come possa essere concesso l'uso di palestre e palazzetti a squadre iscritte a campionati di interesse nazionale.



Non si tratta solo di palestre scolastiche, ma in alcuni casi anche di palazzetti e strutture ad uso esclusivo delle società sportive, indiscriminatamente chiusi senza tenere conto dell'attività di tanti sodalizi, legittimata dalle linee guida della propria federazione» segnala in una nota il comitato.