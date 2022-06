Tre pulcini di civetta scivolano dal nido e finiscono in un pozzo

VERONA - Due pulcini di civetta finiti in un pozzo di riciclo di acqua piovana profonda oltre 5 metri, salvati dai vigili del fuoco.

È successo venerdì in via Pastore Sant’Ambrogio di Valpolicella, quando i proprietari di una villetta hanno sentito dei rumori provenire dal pozzo. Le civette erano scivolate, attraverso il canale di gronda, dal tetto dove avevano il nido. I pompieri arrivati da Bardolino, dopo aver individuato i tre piccoli rapaci in fondo alla cavità, non potendosi calare per le piccole dimensioni del pozzo, si sono ingegnati per il recupero.

Dopo avere creato una prolunga di un retino da piscina, sono riusciti a recuperare i tre volatili, di cui uno purtroppo privo di vita. Le due piccole civette sono state consegnate al proprietario della villetta, un volontario faunistico, che ha provveduto a portarle presso il centro recupero animali selvatici di Lazise per le cure.