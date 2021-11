Tre piante di marjuana in casa: lo scoprono perché una sul balcone di una finestra

GORIZIA - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Gorizia hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia un diciannovenne, residente a Gorizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gorizia, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato la presenza di una pianta di cannabis posta sul balcone di un’abitazione di questo centro urbano ed immediatamente eseguivano una perquisizione domiciliare.



Nel corso del controllo, i militari hanno notato e sequestrato, oltre a quella notata dall’esterno, due ulteriori piante di marijuana, nonché 40 grammi della medesima sostanza, 13 pastiglie di ecstasy, 2 bilancini di precisione nonché numerose bustine di cellophane per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto ha consentito di stabilire che la detenzione dello stupefacente non era finalizzata al mero uso personale e, pertanto, al termine delle attività di pesatura e verifica tramite narcotest delle sostanze rinvenute e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, il soggetto è stato deferito in stato di libertà.