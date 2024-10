Tre persone disperse in Veneto: in campo i vigili del fuoco

VENEZIA - Sono tre le ricerche attualmente in corso in Veneto di persone scomparse da parte dei vigili del fuoco, in tre diversi punti della regione. Al manovratore di un ponte di barche disperso da una settimana a Fossalta di Piave (Venezia), si aggiungono le ricerche di due donne a Occhiobello (Rovigo) e Ronco all'Adige (Verona).

Nel comune rodigino i vigili del fuoco cercano da ieri una donna di 40 anni, con una squadra, due unità cinofile, droni e operatori esperti in topografia applicata al soccorso. Le squadre di Verona cercano una 64enne scomparsa da ieri pomeriggio, nella zona di Ronco all'Adige.

I vigili del fuoco a Occhiobello operano con la squadra di Castelmassa (Rovigo), due unità cinofile, i droni del nucleo regionale Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), e operatori esperti in topografia applicata al soccorso. Questa mattina si unirà alle ricerche anche l'elicottero del reparto volo di Venezia. A Ronco all'Adige al lavoro unità cinofile provenienti dall'Emilia Romagna, personale Sapr con i droni, e i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Per la ricerca del 70enne caduto nel Piave mentre era impegnato nella movimentazione del ponte di barche "Zamuner", sono al lavoro nella giornata odierna personale dei vigili del fuoco con l'imbarcazione "Hydra" dotata di ecoscandaglio e i sommozzatori.