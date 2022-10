Tre minorenni rubano una Maserati e si schiantano, uno muore, due feriti gravi

La Maserati distrutta foto Twitter

USA - Erano usciti di casa di nascosto, in piena notte, e in un vialetto hanno trovato una Maserati lasciata incustodita, con le chiavi inserite. Tre ragazzini di età compresa tra i 15 e i 16 anni non si sono lasciati sfuggire l’occasione per provarla, ma la bravata è finita in tragedia.

E’ accaduto domenica prima dell’alba, erano circa le tre. I giovanissimi stavano camminando in una zona residenziale di St. Petersburg, in Florida, quando hanno trovato l’auto. Alla guida si è messo un 15enne che ha premuto l’acceleratore facendo volare la vettura a 130 km/h e perdendo in fretta il controllo dei veicolo. La Maserati si è schiantata poco dopo di fronte a un minimarket. Uno dei passeggeri è morto sul colpo, mentre il guidatore e l’altro ragazzo sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.