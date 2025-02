Tre incidenti distinti alla stessa ora e lungo lo stesso tratto di autostrada

PORDENONE - Verso le 09,30 di oggi, martedì 18 febbraio, è stato chiuso il tratto dell’autostrada A28 tra gli svincoli di Villotta e di Azzano Decimo in direzione Conegliano per tre distinti incidenti, accaduti all’altezza del comune di Azzano Decimo. Il bilancio complessivo è di una persona ferita. Il primo sinistro, il più grave, è avvenuto al chilometro 12. Due mezzi pesanti si sono tamponati e una persona (conducente di uno dei due mezzi) risulta incastrata. Sul posto 118, vigili del fuoco e personale di Autostrade Alto Adriatico.



Lungo la coda, che si è formata per l’incidente, si è verificato una seconda collisione tra due veicoli leggeri al chilometro 11+300. Quindi, pochi minuti più tardi, a distanza di circa 500 metri, un altro sinistro tra altri due mezzi leggeri. In entrambi i casi non ci sono state grandi conseguenze. Per consentire l’arrivo dei soccorsi si è quindi chiuso il tratto, oltre all’ingresso allo svincolo di Villotta in direzione Conegliano. Attualmente si segnalano code tra Sesto al Reghena e Villotta. Tratto riaperto alle 11.45.