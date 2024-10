In tre in fuga dopo un omicidio in Spagna, arrestati in Veneto

VERONA - Erano fuggiti dopo aver ucciso un 18enne in Spagna tre cittadini spagnoli fermati e arrestati dalla polizia stradale di Verona sull'autostrada A22 del Brennero. I tre ricercati sono due giovani uomini di 28 e 26 anni e una ragazza di 18 anni. I presunti assassini stavano tentando di andare in Austria, ma sono incappati in un controllo della polizia. La pattuglia autostradale in servizio lungo l'Autostrada A22, ha individuato e controllato un'autovettura con targa spagnola, parcheggiata nei pressi dell'area di servizio Garda. I tre giovani spagnoli che nel frattempo stavano uscendo dal bar dell'Area di Servizio, alla vista degli operatori, sono immediatamente saliti in auto e hanno tentato di darsi alla fuga.

Gli agenti hanno subito bloccato i tre procedendo poi ad un accertamento della loro identità sulla banca dati hanno scoprendo così che erano ricercati dalla Polizia spagnola per aver commesso un omicidio. Ad un approfondimento gli agenti hanno così verificato che l'omicidio si era verificato nei pressi di un pub, nella notte del 13 ottobre.

La vittima sarebbe un uomo, l'ex fidanzato della 18enne che era con gli altri due giovani uno dei quali sarebbe il nuovo compagno. L'arma utilizzata sarebbe un fucile, con cui i giovani avrebbero sparato a meno di un metro di distanza dalla testa della vittima. Dopo aver commesso l'omicidio, i tre cittadini spagnoli sono fuggiti con la stessa autovettura sulla quale sono stati fermati in Italia. La vittima avrebbe avuto in passato una relazione con la ragazza che avrebbe aiutato gli altri due a compiere il delitto. I tre indagati sono ora nel carcere veronese di Montorio a disposizione delle autorità Giudiziarie competenti.