Tre feriti in un incidente con cinque mezzi pesanti in A13

ROVIGO - Poco prima delle 14:00 di venerdì 14 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A13, tra gli svincoli di Villamarzana e Occhiobello, in direzione Sud, al km 56, a seguito di un incidente che ha coinvolto cinque mezzi pesanti e provocato tre feriti. I vigili del fuoco, arrivati da Rovigo con tre squadre, tra cui un’autogrù, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e, utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici, hanno estratto uno degli autisti rimasto incastrato nella cabina di guida di uno dei mezzi. L’uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem e successivamente elitrasportato in ospedale. Gli altri due autisti dopo aver ricevute le prime cure sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. Durante le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico. Sul luogo dell'incidente anche il personale ausiliario di autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.