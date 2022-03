Tre famiglie dall'Ucraina a Conegliano: tre bimbi positivi al Covid, ospitate all'ex ospedale di Valdobbiadene

CONEGLIANO - “Grazie anche all’interessamento della Protezione Civile regionale e dell’assessore Bottacin è iniziata in Veneto la fase di accoglienza che abbiamo deciso di portare avanti sin dai primi momenti della tragedia della guerra in Ucraina. 3 famiglie in fuga, giunte a Conegliano, in totale 13 persone, sono ora ospitate presso la struttura dell’ex Ospedale di Valdobbiadene”.

Lo rende noto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che si tiene in costante contatto con le strutture regionali coinvolte nell’operazione di accoglienza, segnatamente Sanità e Protezione Civile. “Queste tre famiglie – informa Zaia – erano arrivate a Conegliano, portando con sé tre bambini che, al tampone anti covid, sono risultati positivi, anche se fortunatamente asintomatici. Bimbi e famiglie sono quindi stati inviati alla struttura di Valdobbiadene, dove si trovano in isolamento e stanno ricevendo tutte le attenzioni del caso”.

“Il Veneto – conclude Zaia – tiene tutte le sue porte aperte, sia per l’accoglienza che per l’assistenza sanitaria rivolta a tutti, con un’attenzione particolare ai piccoli pazienti pediatrici”. OT