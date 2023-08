Tre donne picchiate a Ferragosto, nessuna denuncia

VICENZA - Tre episodi di violenza su donne si sono verificati nella giornata di Ferragosto a Vicenza, ma nessuna delle vittime ha voluto procedere alla denuncia, anche se si sono riservate di farlo in seguito. Lo riferisce oggi il questore, Paolo Sartori, secondo cui "la violenza di genere, oltre a rappresentare una forma di reato particolarmente odiosa in quanto commessa a danno di vittime spesso non in grado di potersi difendere, rappresenta un grave problema culturale". Il primo intervento della Polizia è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che si era imbattuto in una donna straniera che si lamentava di essere stata picchiata dal marito.

Gli agenti hanno soccorso la donna, in evidente stato di gravidanza, che lamentava forti dolori all'addome, al costato e alla zona lombare. La vittima aveva con sé due figli di 3 e 5 anni, e ha riferito di essere stata picchiata dal marito, e di essere rimasta fuori casa fino alle 3.00 del mattino, poi ributtata fuori dall'uomo alle 8.00. Gli operatori del 118 Suem, verificate le condizioni di salute della donna e dei figli minori, l'hanno portata al pronto soccorso dell'Ospedale san Bortolo, ove è tutt'ora in osservazione. La seconda chiamata è giunta poi dallo stesso ospedale, per una donna straniera che riferiva anch'essa di essere stata percossa dal marito la sera del 14 agosto, con una scarpa antinfortunistica al volto, calci e pugni.

La donna aveva chiamato il 118 chiedendo aiuto, per poi annullare la richiesta. La mattina del 15 agosto una sua amica l'ha quindi portata al pronto soccorso insieme alla figlia di 11 anni, che aveva assistito alla scena. L'ultimo intervento, sempre su chiamata del personale del pronto soccorso, ha riguardato una ragazza di 15 anni che ha dichiarato di essere stata picchiata dal padre perché non avrebbe rimesso in ordine la propria camera.