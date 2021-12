Tre bambini e due adulti trovati assassinati in una casa

GERMANIA - In Germania, a sud di Berlino, la polizia tedesca e stata chiamata verso mezzogiorno in un edificio residenziale della località di Königs Wusterhausen nel Brandeburgo, per un presunto pluriomicidi. Nella casa, infatti, sono stati rinvenuti i corpi di 3 bambini e 2 adulti.



Le vittime hanno ferite di arma da fuoco e da taglio, sul posto la scientifica sta lavorando da ore per ricostruire la dinamica dei fatti e le circostanze che hanno portato ai 5 decessi. La polizia, sull’accaduto, mantiene il massimo riserbo onde evitare di compromettere le delicate indagini in corso.