Tre arresti per furti nelle abitazioni

VERONA - Tre cittadini albanesi, due di 26 e uno di 25 anni, sono stati arrestati a Verona dai Carabinieri della città scaligera e di Brescia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip veronese, perché ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione nelle province di Verona e Trento tra novembre e dicembre dello scorso anno, e di porto illegale di armi da fuoco.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Investigativo di Brescia, con la collaborazione dei colleghi veronesi, hanno accertato che i tre avrebbero compiuto i 'colpi' nei comuni veronesi di Colognola ai Colli, Cavaion Veronese, Illasi, Roverè Veronese e Lavagno, e in quello trentino di Villa Lagarina. La refurtiva consisteva prevalentemente in denaro contante, gioielli, orologi, borse firmate, indumenti di alta moda e biciclette, armi e munizioni legalmente detenute dai proprietari. A dicembre i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola e una carabina che sono risultate rubate e che erano state nascoste dagli indagati nei boschi veronesi. Gli arresti sono stati eseguiti ieri, e sono stati resi noti oggi. I tre sono stati condotti alla Casa Circondariale di Verona Montorio, in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del Gip.