Tre arresti per droga sabato a Mestre

VENEZIA - Arresti in serie sabato mattina da parte degli agenti del Commissariato di Mestre e dei Carabinieri: in manetta due giovani di 19 e 22 anni, nazionalità albanese, e una donna italiana di 22.



Sequestrati circa 140 grammi di cocaina e più di 2000 euro durante un servizio per il contrasto della spaccio nella piazza di Mestre.



Gli agenti di polizia sono riusciti a sorprendere il primo uomo mentre cedeva 4 dosi di cocaina.



L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e catturato e portato nel suo appartamento dove dalla perquisizione eseguita insieme i Carabinieri sono state rinvenute altre 25 dosi di cocaina, già predisposte per la vendita, nonché circa 1800 euro. Durante la perquisizione una coppia di amici ha suonato al citofono. Gli agenti sono scesi al portone dove hanno trovato una coppia; alla richiesta di mostrare i documenti, l’uomo, afferrata la borsa della moglie, si è dato alla fuga, facendo così scattare un secondo inseguimento al quale, hanno preso parte, anche un runner e un ciclista, che non hanno mai perso di vista l’uomo, fino quando gli agenti non lo hanno raggiunto e fermato.



L’uomo, già arrestato per spaccio nel 2020, è stato trovato in possesso di un pacchetto contenente circa 113 grammi di cocaina, mentre all’interno l’interno della borsa della donna sono stati rinvenuti sacchetti di nylon, un bilancino di precisione e un paio di forbici. OT