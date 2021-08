Travolto e ucciso da un'auto

VICENZA - Un uomo, del quale al momento non sono state fornite le generalità, è morto all'alba di oggi dopo essere travolto da un'auto.

L'incidente è avvenuta a Marano Vicentino (Vicenza), lungo la strada provinciale "Maranese" che conduce a Schio. Da una prima ricostruzione l'uomo è stato travolto mentre percorreva l'arteria in bicicletta.

Sul posto un'ambulanza del Suem 118, i cui medici non hanno potuto che accertare il decesso. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Thiene (Vicenza) che sta ricostruendo l'episodio, anche con le dichiarazioni di alcuni testimoni.

AGGIORNAMENTO

Aveva 18 anni e si stava recando al lavoro, in una ditta della zona, il ciclista ucciso questa mattina, poco dopo le 5, da una vettura che viaggiava nella sua stessa direzione. Il giovane, di origini senegalesi ma residente in Italia da quando era bambino, era stato assunto come operaio solo poche settimane fa.

Secondo i rilievi effettuati dai militari il ragazzo è stato centrato da un'Alfa Romeo 147, guidata da un 23enne di Schio: dopo l'urto, violentissimo, il ciclista è stato sbalzato per diversi metri finendo nel fossato che costeggia la carreggiata.

A dare l'allarme è stato lo stesso conducente dell'auto che è poi è stato condotto in caserma, per essere sottoposto al test alcolemico.