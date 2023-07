Travolto in scooter nella notte, morto un 46enne

VENEZIA - Un altro schianto mortale a Musile di Piave (Venezia): nella notte, un 46enne in sella a uno scooter è rimasto vittima di un incidente con un'automobile lungo la strada provinciale che collega Noventa a Fossalta. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem, ma nonostante i tentativi di salvargli la vita, per lui non c'è stato niente da fare. I carabinieri stanno ricostruendo in queste ore la dinamica, ma pare che la vittima sia stata prima tamponata da un veicolo pirata e poi travolta da un'automobile che procedeva nel senso di marcia opposto.