Travolto da un'auto in sella al suo scooter, sabato l'ultimo saluto: aveva 16 anni

SPINEA (VENEZIA) – Saranno celebrati domani, sabato 1° febbraio, i funerali di Gregorio Bertoli, il 16enne di Spinea che ha perso la vita martedì sera in un tragico incidente stradale a Mestre. La cerimonia si terrà alle 10.30 nella chiesa di Santa Bertilla, dove amici, parenti e l’intera comunità si riuniranno per l’ultimo saluto. Il ragazzo stava viaggiando su uno scooter Aprilia quando, in via Asseggiano, è stato travolto da un’auto che stava svoltando in via Angiolieri. Un impatto devastante, che non gli ha lasciato scampo. La ragazza che era con lui, anche lei 16enne, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Spinea, dove Gregorio era conosciuto e amato. La famiglia ha chiesto, in sua memoria, di non portare fiori ma di fare offerte all’associazione “Il Sorriso di Giovanni”. Dopo la cerimonia, la salma sarà cremata nel cimitero di Spinea.

LEGGI ANCHE