BELLUNO - Travolto da una pianta, boscaiolo perde la vita in Val Visdende, in provincia di Belluno. Attorno alle 9.40 il Soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato per un uomo rimasto sotto un albero durante lavori boschivi.



Sul posto è accorso l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, una squadra del Soccorso alpino e del Sagf, Vigili del fuoco, Carabinieri.

La pianta è stata spostata anche con l’aiuto dei colleghi del boscaiolo, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

La salma è stata recuperata con il verricello dall'eliambulanza e trasportata in un punto accessibile per essere poi trasportata a valle