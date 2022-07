Travolto da un carico sospeso, muore operaio

MASSANZAGO - Ennesimo incidente mortale sul lavoro in regione. Un operaio è deceduto questa mattina, lunedì 11 luglio, in un cantiere edile della frazione Zeminiana, in via Zeminianella.



L’uomo – un 53enne di Trebaseleghe, dipendente di una ditta veneziana – secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un carico sospeso tramite una gru. L’area al momento è stata posta sotto sequestro.

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con l’elisoccorso, i carabinieri di Trebaseleghe e i tecnici dello Spisal.

Lo denunciano le segreterie provinciali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Fenea Uil. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto da un carico sospeso improvvisamente precipitato da una gru, ed è morto all'istante. "Il sentimento che abbiamo provato - affermano i sindacati - è stato quello della rabbia, perché si tratta dell'ennesimo incidente evitabile costato la vita a un lavoratore.

Quando si muore perché non si seguono le misure preventive da adottare durante le varie situazioni lavorative, come per esempio a quelle relative al trasporto in quota di carichi sospesi, allora non possiamo più parlare di fatalità ma della solita criminale sottovalutazione del rischio che è invece la vera causa di tante tragedie".