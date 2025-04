Travolti dalla piena: ecco chi sono le vittime

VALDAGNO (VICENZA) – Tragedia lungo il torrente Agno, dove padre e figlio sono stati travolti e uccisi dalla piena dopo che la loro auto è precipitata in una voragine apertasi sull’asfalto a Ponte dei Nori. I corpi di Leone e Francesco Nardon, dispersi dalla sera precedente, sono stati ritrovati il mattino seguente dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche dall’1 di notte.



Il primo corpo è stato avvistato dall’elicottero nel bacino di laminazione di Trissino, circa 10 chilometri più a valle rispetto al punto dell’incidente. Il secondo è stato individuato nelle ore successive, sempre nel corso delle ricerche coordinate tra terra e aria.



Leone Nardon, 64 anni, era il fondatore della Sitec Srl di Valdagno, azienda specializzata in sistemi di controllo e automazione. Apprezzato per l’impegno civico, collaborava con la Protezione Civile e sosteneva progetti di innovazione e cultura. Iscritto all’associazione carabinieri in congedo, era noto per la discrezione e la coerenza con cui portava avanti lavoro e valori.



Francesco, 21 anni, studiava all’università, ma già collaborava in azienda. Era un giovane riservato, appassionato di musica – suonava la tromba nella banda cittadina di Cornedo – e amava le moto. In tanti lo ricordano come una presenza gentile e attenta, sempre disponibile.



Padre e figlio si trovavano insieme al momento del crollo stradale, forse per verificare la situazione creatasi con il maltempo. La loro presenza lì non è apparsa casuale, ma dettata da un senso di responsabilità e attenzione al territorio.



A Valdagno è lutto: la comunità industriale, le associazioni e la banda musicale li ricordano con rispetto e affetto. I loro nomi restano legati a una scelta di dedizione quotidiana, vissuta con naturalezza e senza clamore.

