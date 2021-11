Travolta e uccisa dall'auto, preso il presunto pirata

BELLUNO - Travolta da un’auto nella serata di lunedì, preso nel pomeriggio di oggi, martedì, il pirata della strada.

La tragedia è avvenuta lunedì sera in provincia di Belluno, in un’area industriale nel territorio comunale di Fonzaso.



Investita e uccisa una donna del posto, Emilia Santurini, 63 anni. Il presunto responsabile è stato fermato oggi pomeriggio: si è risaliti a lui grazie ai frammenti dell’auto trovati sul posto.

Si tratterebbe di un ragazzo di 24 anni residente in zona: ai Carabinieri avrebbe detto di non essersi accorto di nulla. OT

