Travolta sulle strisce, muore dopo dieci giorni di agonia

PADOVA -Sandra Pegoraro, 52 anni, è deceduta mercoledì 1 gennaio dopo dieci giorni in terapia intensiva. Il 22 dicembre, la donna era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Pontevigodarzere. L’urto l’aveva scaraventata a terra, causandole ferite gravissime. Nonostante i soccorsi immediati e le cure, non si è mai ripresa. L’automobilista responsabile dell’incidente è indagato per omicidio stradale.

La morte di Sandra arriva a poco più di due anni da un episodio che aveva già sconvolto la sua vita. Nel maggio 2022, era sopravvissuta a un tentato femminicidio da parte del suo ex compagno, che l’aveva aggredita con un coltello. La donna era riuscita a salvarsi e a denunciare l’uomo, poi arrestato per tentato omicidio, ricorda il Corriere. Durante l’interrogatorio emerse che l'uomo aveva già ucciso la sua precedente compagna anni prima.