Travolta dal treno, ragazzina di 12 anni lotta tra la vita e la morte

PADOVA - Una bambina di 12 anni è stata travolta da un treno merci oggi, 10 ottobre, intorno alle 14:30 in via Friburgo. Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio era in transito quando si è verificato l'incidente.

I soccorsi

Il macchinista ha arrestato immediatamente il treno e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Dopo aver stabilizzato la piccola, i medici l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova. La bambina è in condizioni critiche, con prognosi riservata.

Le indagini

Gli agenti della Polfer sono arrivati per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento, non è chiaro se la ragazzina fosse sola o accompagnata da altre persone. Il traffico ferroviario nella zona è stato rallentato per garantire la sicurezza degli operatori durante le operazioni di soccorso.

La dodicenne, secondo una prima ricostruzione, faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, hanno attraversato i binari poco prima che il treno sopraggiungesse. La piccola era l'ultima del gruppo, e forse per questo non si sarebbe resa conto che non era più possibile oltrepassare la linea senza rischiare l'investimento. Si tratta di una ragazzina di origine ucraine, residente a Padova. I medici del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova sono impegnati nel massimo sforzo per salvare la piccola paziente.