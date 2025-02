Travolta dal Suv sul marciapiede, muore a 10 anni: conducente positivo all'alcoltest

VICENZA – Lea Stevanovic, 10 anni, è morta ieri mattina all’ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina era stata travolta domenica mattina da un Suv Hyundai a Creazzo, mentre si trovava con il padre e il fratellino sul marciapiede. Alla guida del veicolo un 50enne vicentino, risultato positivo all’alcol test con un tasso superiore ai limiti di legge. L’incidente era avvenuto all’improvviso: l’auto aveva sbandato, colpendo in pieno la piccola. Il fratellino ha riportato una ferita a una mano, mentre il padre è rimasto illeso. La Procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.



La comunità di Altavilla Vicentina, dove Lea viveva con la famiglia, si era stretta attorno ai genitori in queste ore di angoscia. Lunedì sera la chiesa del paese si era riempita due volte per veglie di preghiera dedicate alla bambina. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono precipitate fino al tragico epilogo.