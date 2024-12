Travolta da un'onda mentre fa yoga sulla scogliera, morta nota attrice

THAILANDIA - Kamilla Belyatskaya, giovane attrice russa di 24 anni originaria di Novosibirsk, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Koh Samui, una delle isole più celebri della Thailandia. La donna stava praticando yoga su una scogliera quando è stata colpita da un'onda gigantesca che l'ha trascinata in mare. Nonostante i tentativi di soccorso da parte di un testimone, i soccorsi sono giunti solo 15 minuti dopo l'incidente e non hanno potuto salvarla.

Belyatskaya, che considerava Koh Samui come una seconda casa e aveva visitato l'isola più volte, aveva condiviso sui social media il suo entusiasmo per il viaggio, descrivendo il luogo come "il più bel posto sulla Terra". In uno dei suoi post, aveva espresso la sua felicità per essere lì, ringraziando l'universo per l'esperienza.