Travolta da un'auto in ottobre, si è spenta sabato

CAORLE - Non ce l’ha fatta G.M., la sessantenne di Caorle investita da un’auto che le ha tagliato la strada mentre procedeva in sella alla sua bicicletta elettrica lo scorso 23 ottobre 2021 in strada Traghete, dove risiedeva.

La donna è deceduta all’una di notte di sabato 27 novembre all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dov’era giunta fin da subito in condizioni disperate.

G.M. era in pensione ma lavorava ancora come stagionale, addetta alle pulizie, nel settore ricettivo.



Il 23 ottobre, poco prima delle 13.30 stava percorrendo con la sua bicicletta a pedalata assistita strada Traghete quando, all’altezza dell’intersezione con via Firenze, per cause al vaglio della polizia locale di Caorle era stata travolta da una Toyota Yaris condotta da un 84enne del posto.



Lascia tre sorelle e un fratello. La Procura di Venezia, all’indomani del grave incidente, aveva già aperto un procedimento penale.