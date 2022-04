Travolta da una valanga in Turchia, Paola Favero viva per miracolo

VITTORIO VENETO - Paola Favero, già capo della Forestale in provincia a Belluno, ex comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto oltre che nota scrittrice è viva per miracolo. Ma in montagna ha rischiato di morire.

Lo ha segnalato lei stessa via facebook al ritorno da un viaggio in Turchia. Deve la vita a Mario Vielmo, conosciuto alpinista italiano. Entrambi facevano parte di una spedizione in Turchia. Paola Favero di Vittorio Veneto è stata inghiottita da una valanga sul monte Baset lo scorso 30 marzo mentre scendeva con gli sci.

Favero ha fatto conoscere quanto le è capitato, solo al rientro, per evitare preoccupazioni. E’ viva grazie all’arva (una sonda per chi va in montagna) e alla capacità di Mario Vielmo di usarlo bene e di intervenire nel modo più rapido ed efficace possibile. Infatti Favero era stata trascinata dalla valanga per 250/300 metri di dislivello e giaceva sotto un metro di neve completamente sommersa a testa in giù.

Mario Vielmo l’ha dissepolta scavando con le mani aprendogli la bocca e liberandola dalla neve. Si è svegliata solo dopo vari minuti.

«Ho deciso di farlo», ha motivato in un suo post su facebook, «per due motivi: il primo per dire grazie a Qualcuno che mi ha protetto da lassù e a Mario Vielmo che con la sua preparazione e competenza mi ha salvato la vita, e per ringraziare anche gli altri amici che si sono adoperati per diseppellirmi e portarmi in barella; all’esercito turco che è intervenuto con un elicottero per portarmi all’ospedale; ai medici che mi hanno curato e controllato».