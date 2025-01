Travolta da un furgone mentre va al lavoro: muore a 50 anni

ALBIGNASEGO (PADOVA) – Tragedia all'alba ad Albignasego. Una donna di 50 anni, di origine marocchina e residente a Solesino, è stata investita e uccisa da un furgone mentre si recava al lavoro a piedi. L'incidente è avvenuto questa mattina, 23 gennaio, in via Silvio Pellico. La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta da un Iveco guidato da un 40enne.

L'impatto è stato violento e la donna è caduta rovinosamente al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma per la 50enne non c’è stato nulla da fare.